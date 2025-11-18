○ヌーラボ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.02％にあたる13万1000株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月19日から26年2月28日まで。 ○ＭＲＴ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.2％にあたる13万株(金額で1億1000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月19日から26年5月14日まで。 ○帝国電 [東証Ｐ] 発行済み株式数の7.70％にあたる130万株(金額