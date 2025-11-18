山口県は、岩国市に整備を進めている県立武道館の事業費について、基本計画からおよそ40億円増え、100億円近くにのぼる見通しを明らかにしました。これは18日開かれた県議会の議会運営委員会で示されたものです。岩国市平田に整備予定の県立武道館は、2021年に策定された基本計画で事業費は「60億円程度」とされていました。県はその後、去年7月に80億円に増額する見通しを示しましたが、人手不足に伴う労務単価の上昇や資材の高騰