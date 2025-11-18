―業界大手が来月プライム上場へ、住居や店舗・事務所を賃貸する際の必須サービス― 先週末で決算発表シーズンが一巡した。期間中は短期の値幅取りを狙う「決算プレー」が活発だったが、ここからは各企業の決算内容をじっくりと精査し、銘柄選別を進めていくフェーズとなる。これまで相場を牽引してきたAI・半導体株に変調の兆しが出始め、マーケットに不安が漂うなか、投資マネ