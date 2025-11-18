特集は「気になるランチ」。自家栽培の旬の野菜を贅沢に味わえる２店を紹介します。鹿児島市中山町の「てのんでファーム」では、隣の畑で収穫した野菜を使ったしゅうまいランチを提供。自家製ドレッシングのサラダや釜土炊きご飯も楽しめます。鹿児島市城山町の「作楽」では、農園野菜を使った７種類のおかずのヘルシー定食を提供しています。（詳しくは動画をご覧ください）