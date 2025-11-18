XGのメンバーJURINが、JURIN ASAYAとしてソロデビューシングル、「PS118 (feat. Rapsody)」をリリース。合わせてミュージックビデオもYouTubeにて公開された。「PS118 (feat. Rapsody)」は、果てしない宇宙を航海するJURINの進化とアイデンティティを描いた一曲で、自分だけの方向と波長を信じ、他者の視線に惑わされずに前へ進むJURINの芯の強さが刻まれている。彗星のように鋭いラップと、宇宙の深淵を揺らすビートが重なり合い