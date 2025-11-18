Ayumu Imazuが11月5日(水)に配信リリースした新曲「あなたといたい」の MVを公開した。幼馴染の結婚をきっかけに親友へ贈る想いを込めて制作したこの楽曲は、2025年1月にTikTokへデモ音源を投稿したことを皮切りに、SNSを中心に話題が拡散し、現在ではユーザー投稿数が12,000件を突破し、各国の配信プレイリストにも数多く取り上げられている。大切な人へ向けたメッセージの象徴として本人により描かれたジャケットアートワークに