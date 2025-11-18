こども家庭庁は１８日、放課後の小学生向けの居場所を設けた企業を支援するモデル事業に乗り出すと発表した。「放課後児童クラブ」（学童保育）を利用できない待機児童を減らすのが狙いで、今年度中に事業を始めて効果を検証する。同庁によると、モデル事業では小学生が過ごせる場所を設けた民間企業に、建物の賃借料や見守りのための人件費などを出す。事務所に従業員らの子が過ごせるスペースを設けた企業のほか、習い事など