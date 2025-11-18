吉本興業は中国・上海で予定していた公演を中止すると発表しました。日中関係の悪化が原因とみられます。吉本興業はあさってから中国・上海で開催される「上海コメディフェスティバル」で4つの公演を予定していましたが、きょう、「やむを得ない事情により、開催を中止することにした」と発表しました。詳しい理由は明らかにしていませんが、日本と中国の関係悪化を受けた中止とみられます。吉本興業は2019年からこのフェスティバ