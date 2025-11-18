Aぇ! groupの佐野晶哉さん、俳優の上白石萌歌さん、声優の森川智之さんが映画『トリツカレ男』の公開記念舞台挨拶に登場しました。 【写真を見る】【 Aぇ! group 佐野晶哉 】アイドルなのに「エゴサーチしてます」充実の1年を振り返って今年の漢字は「音」公開から2週間が経ち、嬉しい言葉も届いているようで佐野さんは、‟ほんまに嬉しいです。僕もこんなにエゴサーチすることないってぐらいエゴサーチしてますね。アイ