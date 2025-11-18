外務省は、きょう（18日）北京で開かれた日中の局長級協議で、金井正彰アジア大洋州局長から中国の劉勁松アジア局長に対し、中国政府による日本への渡航自粛呼びかけなど一連の発表について申し入れを行ったと明らかにしました。金井局長は「日本国内の治安が決して悪化していない」と反論し、中国側に適切な対応を強く求めたということです。また、在留邦人の安全確保についても申し入れたほか、薛剣駐大阪総領事が不適切な発信を