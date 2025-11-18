メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋港周辺で危険な暴走を繰り返している「ドリフト族」。男2人が逮捕されました。 道路交通法違反などの疑いで逮捕されたのは、いずれも会社員で名古屋市中川区の大川陽輝容疑者(24)と守山区の水野龍太容疑者(35)の2人です。 警察によりますと、2人は他の者と共謀し、今年4月、名古屋港の金城ふ頭の路上で、タイヤを横滑りさせ急回転する「ドリフト走行」を繰り返した疑いなどが持たれ