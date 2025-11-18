◇国際親善試合日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表が先制に成功した。試合開始後から前からプレスをかけ続け、試合のペースを握った。前半４分、中盤でボールを奪うと、右のシャドー（１・５列目）で先発したＭＦ久保建英へパス。久保が持ち上がってクロスを上げると、ペナルティーエリア手前にいたＭＦ鎌田大地に渡った。うまく胸トラップでボールをコントロールすると、左足でシュート。ボールがゴー