メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県はインフルエンザの発生状況が「警報レベル」に達したとして、感染予防の徹底を呼びかけています。 三重県では、11月10日から16日までの1週間で、県内70の定点医療機関のインフルエンザ患者数が1医療機関当たり31.49人でした。 国がインフルエンザ感染拡大の「警報レベル」の目安としている「30人」以上となったのは今シーズン初めてで、前のシーズンより約1カ月早いと