広島の黒原拓未投手が１８日、広島・廿日市市の大野練習場で契約更改交渉に臨み、２０％を超える７００万円ダウンの年俸２７００万円（金額は推定）でサインした。５月に左膝外側半月板の縫合手術を受け、４年目の今季は１、２軍ともに登板なしに終わった。「今年は自分自身、けがで残念な年だったんですけど（球団から）『来年また期待している』と言ってくださった。頑張ろうとモチベーションにもつながるし、期待に応えられ