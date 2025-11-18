メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、お正月の人気商品「めでたい焼」の生産が最盛期を迎えています。 「めでたい焼」は、新年など、お祝いの席で鯛を食べてもらおうと、地元の魚屋さんが考案したもので、鯛を1匹そのままの姿で焼き上げます。 鯛は縁起をかついで腹を切らず、エラから内臓を出したあと、うま味を出すため、ワカメを詰めていきます。 うろこをつけたまま、じっくり焼き上げることでふっくらと