ヒューネックスが、『アルカナ・ファミリア』と『古書店街の橋姫 々』の各種新作グッズを、アニメイト通販にて2025年11月30日まで受注販売しています。『アルカナ・ファミリア』からは周年記念イラストを、『古書店街の橋姫 々』からはキービジュアルを使用したグッズが登場です。 ヒューネックス『アルカナ・ファミリア』『古書店街の橋姫 々』新作グッズ 販売期間：2025年11月7日(金)00：00〜2025年11月30日(日)