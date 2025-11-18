ドラゴンズのドラフト1位ルーキーが初めての契約更改です。 【写真を見る】ドラゴンズ金丸夢斗投手(22)初の契約更改 900万円アップの推定年俸2500万円でサイン「来季は2ケタ勝利と規定投球回投げられるように」 （ドラゴンズ 金丸夢斗投手 ナゴヤ球場 18日午後2時頃） 「（今年の年俸は）なんぼでしたっけ。え～っと2500（万円）で」 去年ドラフト1位で入団したドラゴンズの金丸夢斗投手（22）が、18日