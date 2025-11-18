カンボジアの特殊詐欺の拠点で「かけ子」として働いていた男女3人が、詐欺の疑いで福岡県警に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市の無職、船倉陽介容疑者（34）ら男女3人です。警察によりますと、3人はことし1月、別の人物らと共謀し、カンボジアの特殊詐欺の拠点から、警察官などをかたったウソの電話をかけ、千葉や東京の男女6人から、合わせて現金1750万円を指定した口座に振り込ませ、だましとった疑いです。3