歌舞伎俳優・尾上菊五郎（４８）が１８日、都内で行われた、初春歌舞伎公演「鏡山旧錦絵」（来年１月５〜２７日、新国立劇場中劇場）取材会に出席した。「女忠臣蔵」とも言われる奥御殿を舞台にした濃密な物語を１７年ぶりに通し上演。菊五郎は「とても身の引き締まる思いがいたしております。働いて働いて働いて働いてまいる忠義一途なお初を務めたいと思っておりますので」と意気込んでいた。