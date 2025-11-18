Ｋ−１元３階級王者で、８カ月ぶりの再起戦となった１６日の「ＯＮＥ」で復活ＫＯ勝利を飾った武尊（３４）＝ｔｅａｍＶＡＳＩＬＥＵＳ＝が１８日、自身のインスタグラムを更新。会場に駆けつけていた友人たちとの写真を投稿し、感謝をつづった。「みんな忙しいのに応援来てくれて本当に感謝です。やっと勝つ所見せられてよかったいつもみんなに元気もらってます」とつづった。レスリングで“霊長類最強”と呼ばれた吉田沙