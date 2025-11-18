元日本テレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの尾崎里紗さんが自身のYouTubeチャンネルに『【GRWM】おでかけメイクと最近好きなヘアセット』の動画を投稿。愛用品も紹介しながら、メイクの様子を公開してくれました！【関連記事】 紗栄子「すっごいぷるんぷるん」仕上がりに感心！うるツヤリップグロス■チーク動画内に登場したのはこちら！Fujiko/水彩チーク 01枚スイートピンク 税込1,760円（公式サイトより） この投稿