村雨芙美 ファンサしちゃうね 村雨芙美「ファンサしちゃうね」がV☆パラダイスにてTV初放送される。攻めたイメージ作品を次々と発表している村雨芙美。本作ではファンの自宅を訪れ、感謝を込めた"神対応"ファンサを披露。過激な衣装に身を包み、大胆なポーズを繰り出す姿はまさに限界突破！可憐な笑顔と挑発的な仕草が絶妙に重なり、見る者を一瞬で虜にする最先端のグラビアイメージ！ 村雨芙美 ファンサしちゃうね(C)2025 TA