青山商事は、りんごジュースの搾りかすを原料としてアップサイクルした環境に優しいベルトを、11月18日から「洋服の青山」主要250店およびオンラインストアで発売する。今回発売するベルトは、本来捨てられるはずだった青森県産のりんごジュースの搾りかすを配合した植物由来のエコ素材「aplena（アプレナ）」を採用している。表面樹脂層の25％がりんご成分で環境に配慮したベルト。皮や芯といった廃棄物を乾燥させ、粉末にしたも