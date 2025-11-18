戦時中、沖縄やフィリピンなどで4万1960人の県内出身者が亡くなりました。慰霊祭が沖縄で開かれ、慰霊碑「新潟の塔」も改修された姿をみせました。17日、沖縄県糸満市の平和祈念公園で行われた慰霊祭には花角知事や戦没者の遺族など約60人が出席しました。戦時中、沖縄やフィリピン、ビルマなどでは4万1960人の県内出身者が亡くなっています。その慰霊のため募金などで建てられたのが慰霊碑「新潟の塔」です。建立から50年、そして