サンスター文具は、1柄で「外枠」と「内側」の2枚に分かれたデコレーションに最適なロールシール「wakumo（ワクモ）」（全8種）を11月下旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱い予定。ロールシール「ワクモ」は、1柄が「外枠」と「内側」の2枚に分かれた仕様のシール。外枠シールと内側シールを別々に使えるため、自由なアレンジが楽しめる。シールのサイズの直径は、外枠シールが約31mm、内側シール