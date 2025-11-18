日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(以下、KFC)店舗で、「ケンタの鶏竜田バーガー」を、11月26日から数量限定で販売する。販売を記念して、都内で発表会が行われ、同社代表取締役社長の遠藤久氏、俳優の賀来賢人氏が登壇した。新時代への招待状パネルと遠藤久社長、賀来賢人氏○8年かけて作った本気の鶏竜田バーガーが登場チキンの需要は年々増加する中、多様な業種がチキン市場に進出し競争