大正製薬は、今年のクリスマスを心待ちにする期間を応援する「リポビタンD クリスマス限定ボトル 2025」を11月18日から、数量限定、通販限定で同社通販サイト「大正製薬ダイレクト」等で販売を開始する。「アドカレ（アドベントカレンダー）」は、もともとイエス・キリストの降誕（クリスマス）を待ち望む期間の日数を数えるカレンダー。毎日一つずつ窓を開ける喜びとワクワク感がある。最近では、特定のテーマについてみんなで情