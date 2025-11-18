丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、全国のロードサイド店を中心に「鴨ねぎうどん」、「牡蠣たまあんかけうどん」を11月25日から期間限定で販売する。また、同日から「こく旨 牡蠣バターぶっかけうどん」をショッピングセンター・テナント店を中心に販売を開始する。いよいよ冬の厳しい寒さが感じられるようになったこの季節。丸亀製麺では、あたたかいうど