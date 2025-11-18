エチオピア航空は、ボーイング737-8型機を11機追加購入する。エチオピア航空のメスフィン・タセウグループCEOは、「本日、ドバイ航空ショーの期間中にボーイングと737-8型機11機の追加発注契約を発表できることを大変嬉しく思います。この発注は、当社のビジョンと戦略の一環として策定した成長計画を支えるものです。ボーイングとのパートナーシップが今後とも発展していくことを嬉しく思います。今後もボーイング機を運航し、お