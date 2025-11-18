1勝1分けに終わった日韓戦を韓国メディアが総括した(C)産経新聞社11月15、16日に東京ドームで行われた野球の国際親善試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国』の2試合で、日本代表「侍ジャパン」は1勝1分けという結果に終わった。【動画】韓国を絶望させた豪快弾！森下翔太の2ランアーチを見る初戦は11-4と快勝した日本だったが、点の取り合いが展開された2戦目は7-7の引き分け。日本は9回二死からクローザーの大勢