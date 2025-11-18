「明治ほほえみ 780g／2缶パック」明治は、日本の乳児用ミルクで一番選ばれている（インテージ SRI＋ 乳児用ミルク市場 2024年4月〜2025年3月 累計販売金額）「明治ほほえみ」ブランドから、日本で初めてビフィズス菌を配合した乳児用調製粉乳の「明治ほほえみ 780g／2缶パック」「明治ほほえみ らくらくキューブ 108g／540g／810g／1620g」を11月25日に発売する。「明治ほほえみ らくらくキューブ 108g／540g／810g／1620g」近年