◇国際親善試合日本−ボリビア（2025年11月18日国立競技場）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）と対戦。前半4分、MF鎌田大地(29＝クリスタルパレス)の得点で日本が先制に成功した。前半4分、右サイドを攻め上がった久保がクロスを供給。鎌田が胸トラップから左足を振り抜き、ゴール右隅を射貫いた。ボリビアはW杯南米予選でブラジル代表に勝利するなど底力があり、来年3