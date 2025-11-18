カタログギフトを手掛ける有名企業が日本各地から集めた商品を紹介・販売しています。 【写真を見る】有名企業が山形の味を県外に発信！「山形の極み」シリーズに "あの" 郷土菓子が仲間入り！（山形） 県内の商品も多く紹介さていますが、その中に新たに山形の、あの郷土菓子が仲間入りしました。 山形牛のシャトーブリアン！厳選したカタログギフト「山形の極み」シリーズの逸品です。 県内創業で東京に