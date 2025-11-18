今度は悠斗の宿題をめぐり、母と夫の価値観がぶつかる事態に。ついに限界を迎えた夫は、裕子と悠斗を連れて早めに自宅へ帰ることにしました。『夫と実母は仲が悪い』第4話をごらんください。 正月帰省中、夫と母の価値観がぶつかり、裕子は板挟み状態に。誰も悪いわけではないけれど、家の中の空気は重く張り詰めていました。 無意識に傷つけられる心 翌日の朝。家の中の空気のように、灰色の厚い雲が空を覆っていまし