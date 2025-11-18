11月前半は季節外れの暖かさが続きましたが、18日は日中の気温が上がらず、風が冷たかったですね。19日の明け方にかけてさらに気温が下がる見込みで、今シーズン一番の冷え込みとなりそうです。（永田莉紗アナウンサー）「午前8時の鹿児島中央駅です。風が冷たく、ほとんどの人が上着を着て暖かい格好をしています」18日朝、鹿児島市では上着やマフラー、セーターを身に着ける人の姿が見られま