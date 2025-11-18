１１月１９日（水）の近畿地方は、寒気流入のピーク。山地では雪が降って、積もる所もありそうです。冬型の気圧配置は次第に緩む見込みですが、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。北部は断続的に冷たい雨が降り、午前中は高い山で雪が降る見込みです。関西の山からも、初冠雪の便りが届くかもしれません。中部と南部は次第に晴れ間の出る時間が長くなりますが、近畿地方の山地は積雪や路面凍結の影響で峠道