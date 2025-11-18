news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『黒い服の男』2日連続の犯行被害額100万円超」のニュースについてお伝えします。◇◇◇午前4時半ごろ、札幌市にある24時間営業のコインランドリーに現れた黒い服の男。バールのようなものでプリペイドカードの販売機を破壊し、現金およそ7万円を盗んで逃走しました。次の日、同じ時間帯に現れたのは、なんと、前日販売機を壊した男と同じ上下黒い服の男。手に持った大きな