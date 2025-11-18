18日午前、福岡県八女市の山中に小型機が墜落し、性別不明の3人の遺体が見つかりました。消防などによりますと18日午前10時40分ごろ、福岡県八女市星野村で「どーんと音がして黒煙が出ている」と通報がありました。現場付近では消防隊員がヘリコプターから降下し、散らばった部品のようなものとその一部から炎が上がっている様子が確認されました。警察によりますと、現場では性別不明の3人の遺体が見つかったということです。佐賀