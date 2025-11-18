¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥â(@9201com0)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£Æ»¤ÇÃ¯¤«¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎºÝ¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤ëÆü¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤Ë¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«È¯¼Ö¤·¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥â¤µ¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Ð¥¹¤ò¹ß¼Ö¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢¥µ¥Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±