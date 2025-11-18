森崎ウィンとSnow Man・向井康二、今をトキメクふたりが映画『（LOVE SONG）』で初共演！そこで今回は、親友、そして恋人役として向きあったふたりがかもしだす「メロい空気感」にフォーカス。お互いにキュンとした瞬間や、仲良くなったきっかけなど、ときめきの記憶をこっそりおすそ分けしちゃいます！相思相愛だし、以心伝心だし！メロいふたり。親友、そして恋人役として向きあったふたりだからこそ、かもしだせるメロい空気感