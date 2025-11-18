厳しい寒さで、今シーズン初めての雪となったところがありました。18日(火)午後5時までに、魚沼市守門で16cm、魚沼市小出で4cm、湯沢町で1cmの雪が積もりました。 現在、JR越後湯沢には柿木記者がいます。現在の状況を伝えてください。 ■柿木哲哉記者 「現在、湯沢町では大粒の雪が降り続いています。私は午後3時からこちらで取材を始めたのですが、午後4時ごろから急に雪が強まりました。ごらんのように雪が積もっ