◆第２回報知女子アマチュア ゴルフ選手権 第１日（１８日午前７時３０分スタート、兵庫・新宝塚ＣＣ、参加８７人、晴れ時々雨、微風）【主催】報知新聞社 【後援】公益財団法人日本ゴルフ協会、一般社団法人関西ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟 【特別協賛】（株）美登 【協賛】（株）ダンロップスポーツマーケティング、朝日ゴルフ（株）、エムエーキャスト（株）、（株）イオンスポーツ 【協力】休暇村竹野海岸、新宝塚カントリー