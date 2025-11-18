ここ数日は、冷え込んできましたね。 朝早くより昼間に外に出た時の方がいつもより空気が冷たかったように感じます。 この冷え込みで、木々の “紅葉” も進んでいます。 九州では、福岡の英彦山や 大分の裏耶馬渓が見頃。 また120種類以上の植物が紅葉するといわれる雲仙も、仁田峠は見頃が過ぎて色あせはじめていますが、温泉街周辺は見頃を迎えているようです。 この “紅葉”(こうよう)。 同じ木の葉でも、赤