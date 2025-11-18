◇国際親善試合日本−ボリビア（2025年11月18日国立競技場）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）と対戦。試合に先立ち行われた国歌斉唱で、森保一監督が感極まる場面があった。この日のボリビア戦は、森保監督にとって国際Aマッチ通算100試合目の指揮となる節目の一戦。国歌斉唱では瞳を潤ませていた。17日の前日会見では、今回の活動期間中に長崎日大高時代のサッカー部