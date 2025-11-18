大分市佐賀関で住宅火災が発生し、現在、消火活動が続けられています。【映像】現場の様子警察と消防によりますと、午後5時半ごろ、大分市佐賀関で「家が燃えている。風が強く吹いている」と通報がありました。現場は住宅密集地で、消防車8台以上が出動し、消火活動が続けられています。今のところ、けが人がいるかどうかなどは分かっていません。（ANNニュース