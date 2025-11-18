16日、東京・赤坂のライブハウスの前で出演者の女性が男に刺され重傷を負った事件で、店のポスターに男がスプレーのようなものでバツ印を書く様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。この事件は16日、港区赤坂のライブハウスの前で、出演予定だった40代の女性が男にわき腹などを刺され重傷を負ったもので、警視庁は逃走した男の行方を追っています。男は、事件発生のおよそ2時間半前から現場近くを徘徊（はいかい）して