吉本興業は18日、公式サイトを更新し、11月20日〜22日にかけて中国・上海で開催予定だったお笑いイベント4公演の中止を発表しました。吉本興業は公式サイトで「弊社は、2025年11月20日（木）〜22日（土）に中国・上海で開催中の『第11回上海コメディフェスティバル』において、『よしもとコメディスペシャル』全4公演を予定していましたが、やむを得ない事情により、開催を中止することに致しましたのでお知らせします」とコメント