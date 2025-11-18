◇東京2025デフリンピック（15日〜26日、東京）きこえない・きこえにくいアスリートのためのスポーツの祭典として東京で行われている「デフリンピック」。開幕4日目となった18日は、駒沢オリンピック公園で行われた陸上男子100mで佐々木琢磨選手が銅メダルを獲得しました。陸上短距離は、スタートの号砲が聞こえにくいことがあるため、スタート位置の前方に光で合図を知らせる装置を設置し、レースを行います。前回2022年ブラジル