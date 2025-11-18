柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、花角知事が福島第一原発を視察しました。知事はこの視察を踏まえ、近く判断を表明するとしています。 18日朝、福島県富岡町の廃炉資料館を訪れた花角知事。再稼働の判断を表明するにあたり最後の材料とする考えです。 福島第一原発視察の目的については－ ■花角英世知事 「帰還困難区域、そして復興が進められている地域、その現状は見たいと思っています。あらためてどういった事故