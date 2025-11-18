大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏が18日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。17日、日本側がアジア太平洋州局長を中国に派遣し、中国側の外務省の局長と会談することについて私見を述べた。「日本の局長の方から中国の方にはせ参じてるわけですよ。今回のこのケンカ、勝つためのケンカだったら、意図的にやるんだったらいいんだけど。この時点で負けちゃってますよ。大負けじゃ